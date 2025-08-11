Pampa Chanchería, ubicada en el sector de Pampa de Ñoco, luce una imagen. Los cúmulos de residuos sólidos que estaban esparcidos en 147 hectáreas de terreno han desaparecido y se han convertido en “El ojo” y “La Cantera”; espacios formados en el proceso de recuperación del área degradada. Esto permite reducir la contaminación en la zona que data desde hace más de 60 años.

Limpieza del terreno

La inversión a cargo del Ejecutivo supera los 20.9 millones de soles y comprendió la limpieza de todo el terreno, creándose únicamente dos puntos de confinamiento (El ojo y La Cantera) en un aproximado de 10 hectáreas. A los residuos sólidos se le ha puesto cobertura, además de instalaciones de bio gas. Con estas labores se minimiza las emisiones de gas de efecto invernadero.

El proyecto también constó de la implementación de un Plan de Intervención Socioambiental, que involucra a los recicladores, porcicultores, acopiadores y concesiones mineras no metálicas.

Para mantener el área limpia y no vuelva a ser utilizado por los municipios como botadero informal se habilitó el relleno sanitario. La administración a cargo de la Municipalidad Provincial de Chincha recuperó en el 2023 la operación de estas instalaciones para la disposición final de los residuos sólidos en condiciones óptimas, y sanitarias técnicas ambientales.

VIDEO RECOMENDADO