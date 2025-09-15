En la av. Arnaldo Alvarado, en el distrito de Chincha Baja, se realizó un operativo policial que acabó con la detención de seis sospechosos y la recuperación de un camión que transportaba medicamentos diversos valorizados en 400 mil soles. La intervención ocurrió en circunstancias que la mercadería era trasladada a otra unidad de carga por los presuntos integrantes de la banda criminal “La jauría sureña”.

Grave delito

Según información policial, en la víspera, un vehículo pesado que tenía como destino la ciudad de Ica fue víctima de asalto. Los delincuentes, que emplean la modalidad del patinaje, usando armas de fuego redujeron al conductor y demás ocupantes para apoderarse de la unidad y los productos de salud. Los agentes comenzaron la búsqueda de la banda y descubrieron que, en la zona de Chincha Baja, estaban pasando cajas de medicamentos de un camión a otro.

En el operativo se atrapó a tres sujetos que retiraban las medicinas de la movilidad de placa V2F-884 para pasarlas a otra unidad. También quedaron detenidos tres sospechosos más para ser investigados por la presunta comisión del delito de receptación agravada.

La mercadería y los intervenidos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal para continuar con las diligencias correspondientes.

Entre los intervenidos están Gustavo Enrique Gutiérrez Gentille, alias “Batería”; Jeanpierre Alexander Torres Meneses (a) “Terry”; José Manuel Hernández Requena, de nacionalidad venezolana (a) “Man”; Manuel Martín Guerra Grimaldo (a) “Gordo”; Armando Alejandro Quispe Díaz (a) “Chato”; y Edinson Sócrates Meza López (a) “Chuto”, implicados en la presunta comisión del delito de receptación agravada.

