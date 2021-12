Chincha: Rescatan a tres personas de morir ahogadas en playa Las Totoritas

La corriente marina de la playa Las Totoritas atrapó y arrastró a tres personas a una distancia de 150 metros mar adentro. El personal de la Unidad de Salvamento y Rescate en Medio Acuático realizó denodados esfuerzos para llegar hasta la ubicación de los bañistas, hasta conseguir liberarlos de la muerte.

La tarde del 24 de diciembre los salvavidas se percataron que había dos personas que no lograban regresar a la orilla. De inmediato, un equipo de rescate se lanzó contra las embravecidas olas. Tras varios minutos en el agua se consiguió salvar a Iván Ramos (discapacitado) de 34 años y Antony Gutiérrez de 22. Ambos recibieron primeros auxilios antes de quedar al cuidado de sus familiares.

Pero, ese no fue el único rescate que se presentó en víspera de Navidad. Los policías de esta Unidad fueron alertados sobre una menor que era arrastrada por la corriente. La víctima no podía hacer mucho por salir del oleaje y con cada esfuerzo era llevada mar adentro. Los salvavidas, nadaron hasta la posición de la adolescente hasta sostenerla y con ayuda de la boya traerla a la orilla. Por fortuna este hecho no paso de un susto.

Cabe mencionar que la playa Las Totoritas se encuentra con bandera amarilla en señal de advertencia por la corriente de resaca.

