Un conocido hospedaje, ubicado en el sector de Toma Chumbiauca, en el distrito de Grocio Prado, fue blanco de un atentado criminal, que podría estar ligado con una banda dedicada a la extorsión. A este lugar ingresó un sujeto para hacer uso de una de las habitaciones y a los pocos minutos abandona el establecimiento, enseguida se escucha un fuerte estruendo, que por fortuna solo deja daños materiales.

Atentado con explosivo

El facineroso aparenta ser un cliente para llegar a este lugar, y camina ocultando su rostro con capucha hacia el cuarto que le fue asignado por la persona que atendía el negocio. Hasta ese momento no había ningún indicio de maldad en su comportamiento. El sujeto queda alojado, y entre las cuatro paredes comienza a ensamblar el aparato explosivo, que contenía oculto entre sus pertenencias.

Después de unos minutos, este sale de la habitación y se dirige hacia el exterior donde aguardaba un automóvil. Durante ese tiempo no hubo explosión, ya que, habría usado una mecha larga. Tras su escape, un fuerte ruido sacude el establecimiento. Se identificó enseguida que del lugar donde estuvo el falso huésped emanaba la polvareda. Cuando todo se disipó fueron evidentes los daños a la cama, televisor y otros bienes.

Los agentes de la comisaría Emilio Román Saravia acudieron al lugar para recoger información. Al parecer no hubo una amenaza ni comunicación contra el propietario del hospedaje previo al hecho criminal. No obstante, no se descarta que se trate de una banda que intimida a sus víctimas para obtener beneficio económico. Durante las investigaciones se conoció algunos detalles acerca del autor material.

Cabe indicar que este es el segundo atentado ocurrido en los últimos días en la provincia de Chincha. El primero se registró en el asentamiento humano Pilar Nores, en agravio de un personaje icónico de la comicidad infantil. Se trata del payaso “Barnilyn”, quien al llegar a su vivienda evidenció que en la puerta habían cinco orificios causados con arma de fuego y una nota hecha a mano: “Vas a pagar o se muere tu familia”.

EL DATO: En los exteriores del establecimiento esperaba un auto para movilizar al falso huésped, quien escapó luego de haber encendido el artefacto explosivo. Al parecer su ingreso no fue registrado en el local.

VIDEO RECOMENDADO