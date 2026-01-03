Los integrantes de la Unidad de Salvataje y Rescate en Medio Acuático asignados a la playa Las Totoritas, en el distrito de Grocio Prado, lograron salvar a una persona que era víctima de arrastre por corriente marina.

Rescate en el mar

El bañista Apolinario Cruz de 48 años, proveniente de la ciudad de Huánuco disfrutaba del verano, cuando el mar comienza a presentarse agresivo no permitiendo su retorno a la orilla.

Los salvavidas St3 PNP Félix Martínez y el S2 PNP Miguel Huasaquiche ingresaron al mar para realizar el rescate. Para ese entonces el visitante se encontraba a una distancia aproximada de 120 metros. Afortunadamente, los efectivos lograron llegar a tiempo hasta el bañista, quien fue puesto a salvo y quedó al cuidado de las personas que lo acompañaban.

