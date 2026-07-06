Este 31 de diciembre concluye la gestión de los alcaldes del periodo 2023-2026, y en lo queda de mandato tendrán que lograr, lo que no han conseguido en los primeros seis meses: mejorar la ejecución del gasto. Según el portal de Trasparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de las 11 municipalidades en Chincha, solo una consiguió superar el 50% de avance, las demás tienen porcentajes que se acercan y otras más alejadas.

Ejecución del gasto

Hasta ayer (5 de julio), el reporte oficial coloca a la Municipalidad Distrital de San Pedro de Huacarpana, en la serranía de la provincia, líder en la ejecución de su presupuesto. El avance, teniendo en cuenta Actividades y Proyectos, llega a 60.8 %. Esta comuna cuenta con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de 4 millones 628 mil 148 soles y su devengado a la fecha es de S/ 2 millones 814 mil 546.

Las demás municipalidades, a seis meses de iniciado el año, no lograron superar el 50 % de la ejecución del gasto. En orden descendente aparece el gobierno local de Grocio Prado con 47.3 %, Pueblo Nuevo 46.8 %, Tambo de Mora 44.5 %, Chincha Alta 41.5 %, Chincha Baja 41.3 %, San Juan de Yánac 37.8 %, el mismo porcentaje para El Carmen. Mientras que Chavín 33.6 %, Alto Larán 33.5 % y al final Sunampe con 24.8 %.

Si bien hay obras en ejecución que conforme a su avancen y pagos incrementarán el porcentaje actual, el tiempo es cada vez menos para que los burgomaestres desarrollen proyectos para beneficio de la población. El precedente del año pasado refleja que no todos lograron pasar el 90 %, y teniendo en cuenta solo los municipios de la costa, Chincha Baja y Alto Larán fueron de los más bajos a nivel de la provincia.

Cabe mencionar que el año pasado, meses antes de concluir el periodo fiscal, la Subgerencia de Control Económico y Financiero de la Contraloría General de la República comunicó a las municipalidades acerca del bajo avance en la ejecución presupuestal, a fin de que se adopten acciones preventivas y correctivas.

Según el órgano de control “no se debería de permitir las demoras o falta de ejecución de los proyectos de inversión destinados a mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía a pesar de contar con presupuesto asignado”.

EL DATO: Los alcaldes tienen menos de seis meses para mejorar en la ejecución de sus gastos y desarrollar proyectos que ayuden a solucionar los problemas que afronta su comunidad, que van más allá de pistas y veredas.

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