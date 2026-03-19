Gerald Germán Villamares Alanya de 26 años fue encontrado sin vida en el interior del mototaxi que conducía. El hallazgo se produjo la mañana de ayer en el sector de Acequia Grande, jurisdicción de Sunampe, en Chincha. El cuerpo del joven presentaba herida causada por proyectil de arma de fuego. Sus familiares presumen que el caso estaría vinculado con un altercado que sostuvo el mototaxista en la víspera por salir en defensa de su madre.

Ultimado a balazos

Según uno de los deudos, Villamares recibió una llamada telefónica para prestar servicio de transporte en mototaxi. Esa fue la última vez que lo vieron con vida, y pasada las 11 de la mañana su madre recibió la ingrata noticia. Al mototaxista lo habían conducido a una zona de poco tránsito vehicular para asesinarlo. El verdugo, aparentemente, se encontraba en la unidad y dispara a la cabeza. Tras el hecho de sangre huye, al parecer, en otro vehículo menor.

Los vecinos luego de escuchar los estruendos observan que Gerald Villamares estaba desvanecido sobre la cabina del trimoto, sin señales de vida. Personal del Departamento de Investigación Criminal comenzó con las diligencias para resolver el crimen. No se descarta que se trate de una venganza, ya que, en el occiso -según versión de la familia- sostuvo una riña con un sujeto que presenta problemas con el consumo de drogas.

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