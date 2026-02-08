Por inmediaciones del paradero de la urbanización Fernando León de Vivero, en el distrito de Pueblo Nuevo, se perpetró un asesinato, al parecer, por encargo. La víctima del sicario fue Brayan Enrique Pasache Zúñiga (23), conocido como “Brayan”, quien recibió múltiples impactos de bala en el cuerpo cuando se encontraba a bordo de un automóvil. Personal del Departamento de Investigación Criminal quedó a cargo del caso.

Ultimado a balazos

“Brayan” conducía el vehículo de placa de rodaje C7U-194 por las calles del populoso distrito y sin haberlo notado, presuntamente, era seguido de cerca por el criminal. Eran las 8:30 de la noche del viernes y al llegar al último paradero de León, una zona con baja iluminación pública, el pistolero revela su ubicación. Para ese momento ya era demasiado tarde para que el conductor realice una maniobra evasiva.

El sicario, que se desplazaba en un mototaxi manejado por un segundo sujeto, intercepta a su víctima y sin vacilar comienza a realizar los disparos contra Brayan Pasache. A quemarropa fue acribillado este hombre. Perpetrado el ataque armado, el sicario permanece en la unidad menor y escapa con dirección a la av. San Martín para continuar por José Carlos Mariátegui, en el distrito de Grocio Prado.

Los vecinos tras escuchar los disparos se aproximaron hacia el automóvil que permanecía en la pista. Aunque intentaron prestar ayuda a la víctima ya era demasiado tarde y solo quedó comunicar a la comisaría. Los efectivos de patrullaje integrado confirmaron el hecho, siendo necesario la presencia del representante del Ministerio Público para realizar el traslado del cadáver a la morgue, ubicada en Alto Larán.

Las pericias han quedado a cargo de los agentes de la unidad especializada. No se descarta que este caso pueda estar relacionado con un ajuste de cuentas. Cabe indicar que “Brayan” contaba con antecedentes, a la edad de 19 años fue detenido por presunta tenencia de arma de fuego, además se incautó ketes de pasta básica de cocaína. Dos años después fue herido de bala en un ataque criminal que dejó una persona fallecida.

EL DATO: La policía continúa con las investigaciones verificando las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores para identificar la ruta de escape, así como la característica física del sicario.

