Asesinato a sangre fría. La noche del martes fue asesinado de múltiples disparos un vecino del distrito de Chincha Baja. La víctima se encontraba en el interior de su vivienda, ubicada por Agustín Falcone y en presencia de su familia es atacado a balazos por sujetos, que ingresaron con violencia para perpetrar el baño de sangre. Para la policía, los primeros indicios indican que el móvil estaría relacionado con un “ajuste de cuentas”.

Ultimado a balazos

Al promediar las 8:30 de la noche, Bryan Daniel M. A. permanecía en su casa, en compañía de sus seres queridos, entre ellos sus menores hijos. La tranquilidad en el hogar estaba por acabar, y es que en contra del hombre se había orquestado un ataque criminal. Dos individuos, aparentemente, contratados arribaron en mototaxi hasta la zona y al localizar la propiedad comienzan con la escena violenta, sin importar la presencia de los niños.

La víctima al notar el ingreso repentino de los pistoleros, trató de buscar refugio. Tenía como ventaja que era su vivienda y aunque logró llegar hasta una de las habitaciones, fue alcanzado. Los sicarios descerrajaron los balazos hacia el hombre, dejándolo tendido en el suelo al costado de una cama. Tras el hecho violento, los asesinos volvieron a la calle, donde esperaba el mototaxi para escapar con dirección desconocida.

Las personas que ingresaron a la propiedad, luego de escuchar los disparos, encontraron a Bryan Daniel sin señales de vida. Los agentes de la comisaría de Chincha Baja acudieron al sector para el recojo de información y también de los casquillos esparcidos en el inmueble. Para continuar con las diligencias acudieron al lugar el fiscal de turno y el médico de legista, siendo el cadáver trasladado a la morgue de Alto Larán para la necropsia de ley.

La policía relaciona el caso con una venganza en contra de la víctima, que registra detención en abril del año pasado. Las investigaciones continúan para identificar a los autores materiales, así como al sujeto que ordenó el crimen. El hecho ha dejado al distrito en un clima de inseguridad, y se exige mayor presencia policial y patrulleros para cuidar a la población debido al creciente incremento de acciones criminales.

EL DATO: Hace algunas semanas por el río Matagente fue encontrada una mujer asesinada a balazos. La semana pasada, en Cañapay, se perpetró un atentado con arma de fuego y con lo sucedido el martes suman tres hechos violentos sucedidos en Chincha Baja.

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