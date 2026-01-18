En Upis Las Vegas del distrito de Grocio Prado, en la provincia de Chincha, vive Arumi, una niña de 7 años, que en el 2024 sobrevivió tras ser atropellada por un camión repartidor de gaseosa.

Caso de menor

La menor respondió favorablemente al tratamiento médico y ahora requiere de al menos tres cirugías reconstructivas por la lesión que sufrió en el brazo izquierdo.

Sus familiares para hoy (domingo) están realizando una actividad social con el objetivo de reunir fondos para que la pequeña reanude con sus terapias en el Instituto Nacional de Salud del Niño (San Borja-Lima) y para las operaciones.

Según la familia de parte del conductor del vehículo no han recibido el apoyo correspondiente, tampoco del propietario de la unidad. Ante ello iniciaron una demanda por los daños ocasionados a la niña.

