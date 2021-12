Una madre de familia con diagnóstico de cáncer terminal pide el apoyo de las autoridades, empresarios y sociedad civil, para que pueda completar su tratamiento valorizado en miles de soles, que lleva esperando por largos meses.

Humilde madre de familia

Janeth Quintanilla Castro de 39 años, quien es madre de familia de 3 menores de edad, es de condición humilde y vive en el sector de Cuarta Familia en Villa Rotary, distrito de Salas (Ica). Ella indicó que le diagnosticaron cáncer al cuello uterino el 5 febrero del 2021, posteriormente fue atendida en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN), con un tratamiento completo de 25 radioterapias, a la vez también fue tratada con 2 quimioterapias de un total de 5, sin embargo las últimas no han sido completadas, ya que su Seguro Integral de Salud (SIS) ha sido cancelado a pesar de ser una persona calificada como pobre.

Sostuvo que con el apoyo de personas solidarias pudo solventar el costo de una consulta en una clínica particular, donde le indicaron que debe realizarse hasta cinco sesiones de braquiterapia para poder vencer la enfermedad que hoy la sumerge en la preocupación.

“Tengo cáncer, la enfermedad ha empeorado y requiero de un tratamiento más invasivo que consiste en sesiones de braquiterapia con un costo de 5 mil soles en una clínica particular, porque en el hospital de EsSalud siento que ya no me quieren atender”, declaró.

La mujer pide solidaridad para poder mejorar su calidad de vida, que se ve truncada por el cáncer y que la ha llevado a realizar colectas en la vía pública junto a sus vecinos para poder conseguir el dinero, además indicó que también realiza manualidades y vende peluches de lana. Para poder ayudar contactar al 935599956.