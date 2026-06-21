En el módulo 2 del establecimiento penitenciario de Chincha se encuentra recluido el interno Armando Llacta, quien padece la enfermedad de tuberculosis.

Problema de salud

Según su hermana el estado de salud es complicado y por ello solicita a las autoridades del INPE que dispongan el traslado hacia el hospital San José. Llacta, encerrado desde hace algunos años, era parte de la población penitenciaria del pabellón 6B, y al estar diagnosticado con TBC fue aislado en el módulo mencionado.

Él en una comunicación con su familiar señala que “esta mal” y hasta llegó a vomitar “sangre”. Cuenta además que ya acudió a tópico del penal, pero no han procedido con llevarlo al nosocomio para atención especializada.

Ante este testimonio, su hermana invoca que puedan llevarlo al San José y no esperen que empeore la salud del recluso.

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