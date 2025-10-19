En el calabozo del Departamento de Investigación Criminal – DEPINCRI Chincha permanece encarcelado un sujeto denunciado de haber cometido abuso sexual en agravio de una menor de 12 años. El deplorable hecho ocurrió en una habitación del hospedaje Las Tunas, ubicado en el distrito de Grocio Prado, hacia donde fue trasladada la niña a bordo de un automóvil conducido por el presunto agresor, identificado como William Quispe de 26 años de edad.

Grave delito

La víctima se encontraba por la av. Melchorita, sin ninguna compañía y es en este lugar que es abordada por el acusado. El hombre entabla conversación con ella hasta persuadirla que ingrese a su vehículo. La niña, no accedió inicialmente, pero cuando este dijo haber llegado por encargo de su madre, fue convencida y al subir es llevada por las calles grociopradinas hasta el hotel mencionado.

Era de día, pero en el establecimiento nadie detuvo el ingreso de la menor, al parecer, no hubo registro correspondiente. Fue así como el sujeto consigue entrar hasta el cuarto, en donde consuma el delito contra la libertad sexual en la modalidad de violación sexual de menor de edad. Tras el deplorable hecho, el individuo retira a la niña y la vuelve a subir al automóvil, para después dejarla por el mismo lugar donde la encontró.

La menor recurre a su tío confesando lo sucedido. De inmediato, ambos acuden a la comisaria Emilio Román Saravia para presentar la denuncia respectiva. Los agentes iniciaron con las investigaciones para ubicar al culpable. Por el horario y la ruta seguida se consigue identificar las características del carro, y también la placa de rodaje, que permitió ubicar el domicilio de las personas que aparecen como propietarios.

Los efectivos llegaron a la casa, pero el presunto agresor, denominado “el monstruo de Grocio Prado” no estaba. Horas después este es detenido e informado sobre la denuncia en su contra. Para continuar con las diligencias de ley fue puesto a disposición del DEPINCRI Chincha, en donde continúa en calidad de detenido. El caso se encuentra a cargo de la fiscal Martha Yeren de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chincha.

Cabe señalar que, el día de los hechos Quispe salió de su domicilio indicando que iba a trabajar. Sin embargo, su destino termino siendo otro y hoy afronta una denuncia e investigación por abuso sexual en agravio de una niña.

