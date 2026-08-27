Dos sujetos desataron el terror en el jirón Pilpa, límite entre Sunampe y Chincha Alta, al realizar disparos contra un local de comida que se ubica en el perímetro del centro comercial plaza center. El hecho criminal, que podría estar relacionado con un caso de extorsión, fue captado por las cámaras de seguridad, y se suma al ocurrido días atrás en esta misma zona de alta concurrencia de estudiantes universitarios.

Ataque criminal

Eran las 11:22 de la noche del martes último. Por el lugar transitaban, tranquilamente, decenas de peatones y transportistas sin imaginar lo que estaba por suceder. La cámara de seguridad del establecimiento capta a una joven salir de la universidad y tras cruzar la pista sigue avanzando sin notar la presencia de dos facinerosos, que venían a bordo de una motocicleta de color azul y negro.

El pillo del asiento de pasajero, tenía un arma de fuego y descerrajó al menos dos disparos. La estudiante salvó de morir en el ataque criminal que se presume estaba dirigido contra una brostería. Del negocio tampoco se reportaron pérdidas de vidas humanas como consecuencia del ataque armado, que se encuentra en proceso de investigación, a cargo de la policía para ubicar a los agresores.

Al parecer se trataría de un nuevo caso de extorsión en la provincia, esta vez a un establecimiento de comida rápida. Con las imágenes captadas por las cámaras de seguridad se busca identificar a los dos participantes del ataque y sus demás nexos que habrían ordenado la comisión del atentado. No se descarta que los dos individuos, que permanecen con paradero desconocidos, sean de nacionalidad venezolana.

Este es el segundo hecho que ocurre en los últimos días en este mismo sector de la provincia. Por la modalidad criminal se trataría de la misma banda de extranjeros, la que está detrás de los sucesos. Y es que en ambos casos son dos sujetos a bordo de motocicleta, con el rostro cubierto por sus cascos de seguridad, con la diferencia que en la primera ocasión dispararon contra mototaxistas que prestan servicio por la zona.

EL DATO: El video captado por la cámara de seguridad comenzó a circular en diferentes plataformas con el fin de ubicar y detener a los sujetos que están detrás el suceso criminal que aterró a los estudiantes.

-2 atentados han ocurrido en menos de una semana en esta misma zona.

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