Viajar en una empresa formal se volvió una ruleta rusa. Un bus interprovincial de Cruz del Sur que trasladaba a 32 pasajeros de Lima hacia Ica fue atacado a balazos durante la madrugada de ayer, en la cuadra 34 de la avenida Canadá, en San Luis.

Ataque criminal

Dos sujetos a bordo de una moto lineal interceptaron la unidad y uno de ellos disparó contra la zona de la cabina del conductor.

De acuerdo con las primeras diligencias, tres proyectiles impactaron contra el bus: dos cerca de la cabina y uno en el área destinada a los pasajeros. El chofer, identificado como Ricardo A. C., resultó ileso y logró continuar hasta el terminal de Cruz del Sur. Los pasajeros fueron trasladados a otro vehículo para continuar su viaje hacia Ica. No se reportaron heridos.

La Policía llegó al lugar para recoger evidencias y determinar la ruta de escape de los atacantes, mientras el conductor brindó su declaración. Hasta el cierre de este informe no había detenidos y tampoco se había confirmado el móvil. Una de las hipótesis apunta a un posible caso de extorsión contra empresas de transporte interprovincial.

La investigación está a cargo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Miraflores-Surquillo-San Borja. El bus permanece en el patio de maniobras de la empresa para las diligencias correspondientes.

El ataque ocurre aproximadamente un mes después de que otro bus de Cruz del Sur fuera baleado en Puente Piedra cuando se dirigía a Huaraz. En ese caso, el conductor resultó herido y los atacantes dejaron un sobre con un número telefónico. Las autoridades deberán determinar si ambos hechos están relacionados.

EL DATO: 60 pasajeros iban a bordo del bus y las autoridades confirmaron que no hubo heridos.

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