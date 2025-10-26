Dos automóviles de marcas solicitadas en el mercado negro fueron vandalizados en las calles del distrito de Pueblo Nuevo. El error de los propietarios fue estacionar frente a su domicilio y al despertar las unidades quedaron inservibles por la ausencia de este componente y otros accesorios de valor. No se descarta que se trata de la misma banda que ha cometido estos hechos delictivos.

Robos de equipos

El primer caso se registró en la av. Dos de Mayo, inmediaciones de la institución educativa 9 de Diciembre. Los sujetos merodearon de madrugada y cuando ubicaron la unidad vulnerable actuaron en pocos minutos. Tras violentar las cerraduras de las puertas, consiguieron evitar la activación de la alarma, y levantaron el capó para buscar los accesorios más valiosos.

La persona agraviada cuando se percató de lo sucedido ya no podía hacer uso del automóvil por la falta del módulo de control electrónico y otros accesorios también solicitados en el mercado negro. Personal de la Sección de Investigación Criminal de la comisaría de Pueblo Nuevo llegó al lugar para recoger las huellas que permitan identificar a los involucrados en el hecho delincuencial.

Ese no fue el único auto víctima de los facinerosos. También de madrugada, los pillos que están en proceso de identificación atacaron otra unidad. Al igual que en el anterior suceso actuaron en horario que su propietario descansaba. Lo primero fue violentar la puerta del lado del conductor para tener acceso a los componentes electrónicos, como la computadora y otros que después ofertan en el mercado negro.

Los bandidos al no haber nadie que detenga sus planes se tomaron el tiempo para retirar los pernos del tablero principal, apoderándose del odómetro. También retiraron la guantera para buscar dispositivos electrónicos. El agraviado acudió a la comisaría del distrito para presentar su denuncia por el hecho delictivo en su agravio, cometido aparentemente por la misma banda del primer caso.

Cabe señalar que, la policía se encuentra tras los pasos de los ladrones que estarían recurriendo al mercado negro para ofertar los dispositivos de los vehículos que vandalizaron. Asimismo, se exhorta a la comunidad evitar dejar sus unidades en la vía pública.

