Las cámaras de seguridad de un grifo y del municipio de Chincha captaron a tres sujetos participando en el asalto y robo a mano armada en agravio de los trabajadores de un establecimiento de servicios de combustible. Durante patrullaje de serenazgo por la av. José José Faustino Sánchez Carrión, en Chincha Alta, fue detenido uno de los presuntos integrantes de la banda, con antecedentes por cometer delito contra el patrimonio.

Cámaras captaron a los ladrones

Los facinerosos usaron un mototaxi color azul, con ‘cola de pato’ blanco, para llegar al grifo. Estos bajaron encapuchados, y uno contaba con arma de fuego en su poder. Los trabajadores al percatarse que iban a ser asaltados, se alejaron para no ser lastimados, mientras los pillos comenzaron a buscar entre los cajones de los surtidos de gasolina, GLP y diésel. En pocos segundos consiguieron apoderarse del dinero recaudado por la venta de combustible.

Los ladridos de los canes guardianes del grifo descontrolaron a los movimientos de la banda, quienes salieron corriendo hacia la citada avenida, donde esperaba el cuarto integrante para facilitar la fuga. Los malandros abordaron el trimoto y siguieron con dirección al distrito de Pueblo Nuevo, sin haber notado que las cámaras de videovigilancia habían captado sus acciones delictivas, cometidas durante la primera hora del día martes.

Personal del servicio de serenazgo de Chincha Alta y Pueblo Nuevo recibieron la alerta del asalto y robo para comenzar con la búsqueda de los delincuentes. La madrugada de ese día, al parecer, los mismos sujetos pretendían tomar por asalto el segundo grifo de la empresa, también ubicada por la av. José Faustino Sánchez Carrión, pero fueron descubiertos mediante las cámaras de seguridad, siendo retenido un sospechoso.

Los municipales evitaron que el sujeto escape, además neutralizaron un mototaxi, y al llegar el equipo de patrullaje integrado se procedió con la detención del presunto asaltante. Durante las diligencias preliminares se identificó que el intervenido era reincidente en la comisión de robo. Para continuar con las diligencias de ley, este fue llevado por la policía a la delegación provincial por su presunta implicancia en el delito contra el patrimonio, en grado de tentativa.

EL DATO: Los efectivos de serenazgo de las dos municipalidades mantuvieron retenido al sospechoso hasta la llegada de la policía, que lo detuvo y trasladó su mototaxi a la comisaría para seguir con las diligencias correspondientes.

LA CIFRA: 2 de la madrugada del mismo martes fue retenido un presunto ladrón.

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