A las 11:30 de la noche del sábado último sujetos de malvivir prendieron fuego en el negocio del regidor de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, José Antonio Valenzuela Álvaro. Los rufianes que están en proceso de identificación cometieron este acto en el exterior del local ferretería que esta ubicado en la quinta cuadra de la av. Mariscal Benavides a pocos metros de la plaza de armas de la comuna.

Atentado en la zona

Los facinerosos, esperando que todos los negocios estén cerrados por el área y en uno de los extremos utilizando materiales diversos causaron el siniestro. Las llamas se extendieron por una de las columnas, llamando la atención de los vecinos del céntrico lugar, quienes comunicaron a la autoridad sobre el hecho, que causó pánico en la zona por temor a que el fuego avance a los predios vecinos.

La rápida respuesta permitió extinguir las llamas antes de que alcancen los baldes de pintura, thinner y otros productos de la ferretería. Las autoridades han comenzado con las investigaciones para identificar a los involucrados en este hecho. Cabe indicar que el regidor Valenzuela ha presentado observaciones públicas sobre los trabajos que se realizan en la obra de transitabilidad de la av. Mariscal Benavides.

