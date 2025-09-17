El Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Carabayllo abrió investigación preliminar por el ataque con un artefacto explosivo contra el vehículo del regidor Johnny Montero, ocurrido en la avenida Amador Merino Reyna.

El fiscal Juan Manuel Méndez Navarro dispuso que la Policía tome la declaración de Montero, recoja imágenes de las cámaras de seguridad y realice peritajes técnicos a cargo de la UDEX.

También se ordenó la pericia de daños al vehículo y la inspección técnico policial para dar con los responsables del atentado.

Carabayllo: Explosión destruye auto de regidor municipal y desata alarma entre los vecinos

Desconocidos detonaron un artefacto contra el automóvil del regidor municipal de Carabayllo Yhony Montero Castro, que se encontraba estacionado en la cuadra 8 de la avenida Amador Merino Reyna.

Testigos indicaron a RPP que los atacantes llegaron en un vehículo y lanzaron el explosivo, provocando una fuerte detonación que dejó el techo y el parabrisas del coche completamente destrozados.

Agentes de la Unidad de Desactivación de Explosivos llegaron al lugar para realizar las pericias, mientras que Montero Castro presentó la denuncia en la Comisaría PNP de Santa Isabel.

En declaraciones a la prensa, el regidor afirmó: “No tengo negocios grandes, no manejo dinero en cantidad. Más bien a mí me preocupa, porque tengo tres hijos”.