La festividad del distrito de Huachos (Castrovirreyna-Huancavelica) acabó en tragedia. Gustavo Gala Dávalos, un vecino de Pueblo Nuevo (Chincha-Ica) perdió la vida tras ser embestido por un toro durante el tradicional ruedo. Otras dos personas que apreciaban el espectáculo resultaron con diversas lesiones, siendo trasladados al establecimiento de salud de la zona, y luego conducidos al hospital de Chincha.

Mortal embestida

Huachos celebró sus 105 aniversarios de creación política y fiesta patronal en homenaje a los santos patrones San Cristóbal y Virgen de la Natividad. Como parte de la festividad hubo corrida de toros y con el ingreso del sexto animal llegó la tragedia. En un video captado por uno de los asistentes, se aprecia al toro embestir a todo aquel que aparecía en su camino. La primera víctima, aunque herido pudo levantarse y escapar con ayuda.

La segunda quedó expuesta y solo el poste del arco del campo de fútbol era su protección. En una primera embestida se salvó, y en un intento por alejarse del peligro comenzó a correr, pero sufrió un tropiezo y al caer fue atacado por el mamífero rumiante.

Otros asistentes, al ver la escena, intentaron distraer al toro, pero no lo consiguieron. Esta vez el impacto fue directo y el hombre salió despedido, sufriendo las cornadas, mientras muchos vitoreaban. Cuando el animal al fin fue alejado, pudieron ayudar al infortunado, quien fue llevado para asistencia médica. Lamentablemente como consecuencia de la corrida dejó de existir Gustavo Gala, residente en Pueblo Nuevo, quien estaba en Huachos por la fiesta y sufrió las cornadas que le causaron perforaciones en el cuerpo.

En este espectáculo taurino un tercer morador también sufrió cornadas y para suerte encontró una abertura en el cerco perimétrico, logrando escabullirse del incontrolable animal.

EL DATO: Un ciudadano grabó el momento cuando el toro lo atacó y lo lanzó volando varios metros para seguir embistiéndolo con ferocidad en el suelo.

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