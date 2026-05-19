La tarde taurina de la Feria Taurina de Puquio 2026, realizada el domingo 17 de mayo en la provincia de Lucanas (Ayacucho), estuvo marcada por momentos de tensión luego de que la novillera española Olga Casado sufriera una aparatosa cornada durante su presentación en el ruedo.

Brutal cornada

Ocurrió mientras la torera enfrentaba a un ejemplar de la ganadería San Pedro. En medio de la faena, el toro la embistió violentamente, provocando que fuera lanzada por el aire ante la mirada preocupada de los asistentes que colmaron la histórica plaza de toros de Puquio. La española cayó sobre la arena de la plaza de toros, situación que fue aprovechada por el animal para volver a cornearla

Tras la fuerte cogida, el espectáculo fue interrumpido momentáneamente para permitir el ingreso del equipo, que atendió a la novillera dentro del ruedo. El hecho generó preocupación entre el público debido a la intensidad del impacto y a las imágenes del momento, que rápidamente comenzaron a difundirse entre aficionados taurinos y asistentes al evento.

La participación de la torera española había despertado gran expectativa en la Feria Taurina de Puquio 2026, ya que significaba su debut en el Perú dentro de una de las festividades taurinas más importantes del sur del país.

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