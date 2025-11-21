Sujetos de identidad aún desconocida se llevaron todas las pertenencias del restaurante “Chincha Picante”, en Chincha Alta. Para identificar y ubicar a los autores de este hecho delictivo se está solicitando a los propietarios de los negocios aledaños que entreguen los videos de sus cámaras de seguridad, que permitan conocer las características de los malandros y el vehículo que utilizaron para escapar.

Ladrones se llevan todo

Se presume que los facinerosos ingresaron de madrugada por una de las puertas laterales del local, la cual violentaron, al parecer, con ´pata de cabra´. En el interior desconectaron las cámaras de seguridad, y se las llevaron junto a un televisor, todas las mesas y sillas que eran usadas para la atención de los clientes, también cargaron con las cucharas, tenedores y con el dinero en efectivo que quedó en caja.

Los malandros para huir con todas las especies habrían empleado un vehículo de carga. Al amanecer, una de las trabajadoras llega para realizar limpieza y se percata que la puerta estaba abierta. Ella, ingresa y comprueba que el restaurante estaba completamente vacío. Los agraviados han presentado la denuncia correspondiente, y se está solicitando los videos de las cámaras para encontrar a los autores de este hecho delictivo.

