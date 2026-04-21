Bajo el cumplimiento de los protocolos establecidos, se llevó a cabo el proceso de evaluación para el Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud (SERUMS) en la región Ica, garantizando igualdad de condiciones para todos los postulantes.

Por la salud

Desde tempranas horas, se registró el ingreso normal y ordenado de los postulantes, quienes acudieron a rendir el examen cumpliendo con los requisitos establecidos. El proceso de acreditación y registro se desarrolló de manera fluida, permitiendo verificar la identidad de cada participante y asegurar su correcta participación en la evaluación.

Uno de los momentos clave fue el deslacrado de los contenedores que resguardaban los exámenes, acto que se realizó en presencia de los responsables del proceso, garantizando la integridad y confidencialidad del material evaluativo. Este procedimiento se ejecutó siguiendo estrictamente las normas de seguridad, asegurando que el contenido no haya sido vulnerado.

Asimismo, el desarrollo del examen contó con la participación de autoridades locales, quienes actuaron como veedores del proceso. Su presencia permitió corroborar la transparencia, legalidad y correcta ejecución de cada una de las etapas de la evaluación, brindando confianza tanto a los postulantes como a la ciudadanía.

“De esta manera, el proceso del SÉRUM en Ica reafirma su compromiso con la meritocracia, la transparencia y la calidad en la selección de profesionales de la salud que contribuirán al fortalecimiento de los servicios en las zonas más necesitadas del país”, se indicó desde la Diresa Ica.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO