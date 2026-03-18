En una situación de extrema vulnerabilidad, Tiker Reategui Gómez, natural de Maynas (Iquitos), viene solicitando apoyo económico para poder retornar a su ciudad, luego de quedar sin empleo, sin pertenencias y con problemas de salud en la región Ica.

Apoyo social

El ciudadano contó que llegó a trabajar en la cosecha de uva; sin embargo, su estado de salud se complicó debido a la diabetes que padece, lo que derivó en su retiro del campamento donde laboraba.

Sin recursos ni oportunidades laborales, intentó subsistir en la ciudad, pero su condición física le impidió continuar trabajando. La situación empeoró cuando, mientras dormía en la vía pública, fue víctima de robo, perdiendo su celular, documentos y todas sus pertenencias.

Actualmente permanece en la Beneficencia de Ica, donde recibe apoyo temporal. Ante ello, solicita la solidaridad de la ciudadanía para reunir el dinero necesario que le permita regresar a su tierra natal. Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse al 956602433, mientras se busca una pronta solución a su difícil situación.

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