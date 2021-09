El Colegio de Periodistas de Ica ha mostrado su rechazo al proyecto de ley 269 presentado por un congresista del partido Perú Libre, calificándolo como una restricción al pleno ejercicio de la libertad de expresión y de prensa.

Argumentan su rechazo frente a la autógrafa

El Proyecto de Ley N°269/2021-CR presentado por el congresista de Perú Libre, Abel Reyes Cam, declara de ‘necesidad pública e interés nacional la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión y otros medios’. Ante ello la decana del Colegio de Periodistas de Ica, Leydy Loayza, indicó que la autógrafa de ley atentaría directamente contra la libertad de expresión.

“Este proyecto tiene un carácter restrictivo a las libertades de prensa y opinión, desde el Colegio de Periodistas no estamos de acuerdo porque estamos hablando de un derecho nacional y la posibilidad de que el periodismo siga siendo una carrera profesional, que sentido tendría si estaríamos del mismo lado de las propias autoridades y no habría la posibilidad de informar con la transparencia que se requiere. El periodismo es libre e independiente, esta para incomodar, decir la verdad, transparentar la información, hacer crítica, y una función fiscalizadora necesaria para formar el pensamiento crítico de la ciudadanía, lamentablemente el gobierno pasa por un alto nivel de improvisación y eso también se ve en el propio proyecto de ley, que para empezar está mal redactado”, declaró.

El texto incluye un artículo que permitiría al Poder Ejecutivo “dictar medidas temporales que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de los servicios de telecomunicaciones”, en casos en que se haya declarado una emergencia en el país.

“Se busca crear una ley que destruye todo el historial de la libertad de prensa que tenemos en nuestro país, el hecho que se controlen los contenidos, que se establezca un control sobre el propio medio y su línea editorial ya es peligroso, incluso muchos congresistas de Perú Libre han demostrado su discordancia a este proyecto de ley, entonces al presidente de la República y a los congresistas les corresponde ejercer un sustento, frente a lo que significa ese proyecto de ley, que no es nada positivo y que nos esperaría un escenario oscuro para los periodistas y quienes ejercemos el periodismo, e incluso para los medios de comunicación, no tener la libertad de informar absolutamente nada, sin que pase por el filtro del Estado. Eso solo lo he visto en Cuba, ahí solo tienes 3 canales, que te informan todo el día la historia de Fidel Castro, no se puede llegar al extremo de controlar todo el espectro radial, televisivo y digital”, sostuvo.

Finalmente, señaló en una asamblea nacional de decanos del Colegio de Periodistas en la ciudad de Piura, se tratará como uno de los temas fundamentales el proyecto de ley 269, para poder lograr nexos con el congreso de la República.