El Consejo Regional IX del Colegio Médico del Perú en Ica emitió un enérgico pronunciamiento, rechazando como las autoridades del sector Salud, están manejando el actual brote del dengue en la región Ica, que ya registra más de tres mil infectados y varias muertes.

Informan posición

El Comité de Salud Pública del mencionado colegio profesional dio a conocer el pronunciamiento oficial N°16-2024, ante el incremento de casos de dengue en la región iqueña. En el documento hacen un llamado al gobernador regional de Ica, Jorge Hurtado Herrera, y al gerente de Desarrollo Social del GORE Ica, Roberto López Mariños, a tomar acciones inmediatas y que no se repita el escenario crítico del dengue en el 2023, que dejó más de 16 mil infectados y originó la muerte de 42 personas.

“El Comité de Salud Pública del Consejo Regional IX Ica del Colegio Médico del Perú, manifiesta su más enérgico rechazo por la forma como se está manejando el actual brote o rebrote del dengue en nuestra región de Ica y hace un llamado de atención a nuestro gobernador y gerente regional de Desarrollo Social, para que se tomen las medidas correspondientes en forma inmediata y se pueda corregir esta terrible situación que coloca a nuestra región nuevamente como la tercera región con mayor prevalencia a nivel nacional, lamentando la muerte de varios de nuestros pobladores; no debe repetirse el mismo escenario crítico del 2023″, se lee en el pronunciamiento.

En la misma línea, señalan que “al parecer, no ha existido en el último semestre del año pasado un adecuado plan estratégico de prevención y promoción de la salud”, haciendo referencia a los años 2017 al 2019 donde se realizó vigilancia entomológica sostenida basada en ovitrampas, que impidieron brotes alarmantes de la enfermedad tropical. Asimismo, exigieron a los funcionarios del GORE Ica informen sobre las acciones de control que se han tomado ante la expansión de los contagios, y que la región Ica sea declarada zona endémica de dengue y se reciba un presupuesto anual para la logística y el recurso humano.

Del mismo modo, exhortaron a las autoridades regionales que seleccionen funcionarios o directivos con liderazgo, competencias técnicas y el perfil adecuado para dirigir las instituciones de salud y se tomen las mejores decisiones y realicen las acciones necesarias a corto, mediano y largo plazo en la lucha contra la enfermedad endémica.

Diresa Ica

Frente al pronunciamiento, el director regional de Salud de Ica, Víctor Montalvo Vásquez, indicó que el colegio profesional no se comunicó con la Diresa Ica para conocer la situación actualizada sobre el dengue, además calificó como un “divorcio”, con el trabajo del sector Salud en la región Ica.

“El Colegio Médico de Ica debería estar preocupándose más por primero ordenar su casa, antes de opinar sin primero comunicarse con nosotros. Toda la información que ha salido en ese comunicado es muestra únicamente de lo divorciados que están en relación con el trabajo que nosotros realizamos. Nos pidió que activáramos el Consejo Regional de Salud, pero llama la atención que teniendo varias reuniones del consejo, solamente hayan acudido a una y estén sacando comunicados que lo único que hacen es enfrentar a la población que va en contra de la política de unidad que nosotros tenemos. Recomendaría al Colegio Médico, no solamente a su decano, sino también a su Comité de Salud Pública, que sean un poquito más humildes y se acerquen a conversar con nosotros, no pueden estar sacando comunicados en base a desinformación y enfrentado no solamente a la población sino a la propia comunidad médica”, enfatizó.

Finalmente añadió que la Diresa Ica realiza el control larvario y trabajando con fumigación en las áreas que se necesitan. Las brigadas médicas se encuentran con mayor presencia en los distritos de Subtanjalla, Salas Guadalupe, Palpa, Río Grande, Túpac Amaru Inca, Grocio Prado, ya que en esas jurisdicciones se reporta mayor índice de contagios del dengue. Agregó que a la fecha existen tres fallecidos por la enfermedad.

