Con carteles, banderolas y un llamado a la unidad ciudadana, comerciantes de distintos mercados de Ica y representantes de organizaciones sociales se movilizaron ayer por las principales calles de la ciudad para exigir a las autoridades acciones concretas frente al Fenómeno El Niño (FEN) y la posibilidad de que se registren lluvias intensas, inundaciones y huaicos en la región.

Serie de pedidos

La concentración comenzó en el puente Grau y continuó con dirección a la Plaza de Armas. Durante la jornada se incorporaron representantes de diferentes centros de abasto, asociaciones de comerciantes, juntas vecinales, organizaciones sindicales, transportistas y pobladores.

Miguel Tito, presidente del mercado Modelo, recordó las inundaciones que afectaron a Ica en 1963 y 1998, episodios que dejaron graves consecuencias para la población y los establecimientos comerciales.

Mencionó que durante aquellas emergencias varios mercados sufrieron daños y perdieron puestos de venta, por lo que consideró necesario evitar que la ciudad vuelva a atravesar una situación similar sin estar debidamente preparada.

También destacó que la organización de los comerciantes ha crecido con el paso de los años. Según indicó, anteriormente la provincia contaba con cinco mercados y actualmente existen once, mientras que la convocatoria de Mercados Unidos por la Prevención del Fenómeno El Niño viene incorporando a representantes de otros distritos, entre ellos Pisco y La Tinguiña.

Por su parte, el dirigente vecinal Karim Janampa respaldó la participación de las organizaciones sociales y señaló que la convocatoria reúne a comerciantes, pueblos jóvenes, mototaxistas y otros colectivos ciudadanos.

Entre sus principales pedidos mencionó que la sociedad civil pueda participar por sectores en los planes de contingencia, con propuestas propias y una intervención organizada en las acciones de preparación.

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