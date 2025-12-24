A pocas horas de la celebración navideña, las principales calles del centro de Ica se encuentran ocupadas por comerciantes ambulantes, situación que ha generado desorden, congestión vehicular e incomodidad tanto para peatones como para conductores.

Desorden en calles

Las vías aledañas al mercado Modelo, así como las calles Independencia y Amazonas, fueron tomadas por decenas de vendedores ambulantes que aprovecharon la alta afluencia de público para ofrecer diversos productos propios de la temporada.

Entre los artículos que se comercializan se encuentran adornos navideños, ropa, polos, zapatos, zapatillas, perfumes y diversos enseres, los cuales son exhibidos en plena vía pública, reduciendo el espacio de tránsito y dificultando la circulación vehicular.

Vecinos y transeúntes expresaron su malestar por la falta de orden en estas zonas altamente concurridas, advirtiendo además riesgos para la seguridad y posibles emergencias ante la gran aglomeración de personas.

