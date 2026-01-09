El Primer Equipo de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de los Distritos Fiscales de Ica y Cañete, logró la condena de los 25 integrantes de la organización criminal denominada “El Sindicato del Crimen de Nazca”, estructura delictiva que sembró terror en la provincia de Nazca entre los años 2012 y 2019.

Delitos criminales

La investigación y posterior acusación estuvieron a cargo del Fiscal Provincial Titular, Dr. Percy Samir Palomino Cruz, con la participación de la Fiscal Adjunta Claudia Morán Boada, quienes demostraron la responsabilidad penal de los acusados en una serie de graves delitos vinculados al control violento de los sindicatos de construcción civil en la provincia de Nazca.

Según se acreditó en juicio, la organización criminal buscaba monopolizar los sindicatos de construcción civil con la finalidad de cobrar cupos y extorsionar a las empresas constructoras de los distritos de Nazca y Vista Alegre. Para ello, ejecutaron asesinatos selectivos, atentados armados y actos de intimidación contra dirigentes sindicales rivales, sus familiares y otras personas que se negaban a alinearse con su accionar ilícito.

Asimismo, se probó que algunos de los sentenciados financiaban sus actividades delictivas mediante la microcomercialización de drogas, lo que les permitía adquirir armas de fuego, vehículos y logística para ejecutar los crímenes. Estos medios también eran utilizados para trasladar a los sicarios hasta los lugares donde se encontraban las víctimas y, posteriormente, ocultar o enterrar los cuerpos de los heridos o fallecidos, con el objetivo de eliminar evidencias que los incriminaran.

Un hecho especialmente relevante del caso es que, entre los condenados, se encuentra un necropsiador de la División Médico Legal de Nazca, quien proporcionaba información confidencial al líder y otros miembros de la organización sobre personas que ingresaban con heridas de proyectil de arma de fuego. Del mismo modo, un efectivo policial fue sentenciado por brindar información reservada que facilitaba el accionar criminal de la organización.

La desarticulación de esta red delictiva se produjo en el año 2019, durante el megaoperativo “Lázaro 2019”, denominado así en memoria del efectivo policial Rusber Felipe Lázaro Arquinigo, quien perdió la vida en el marco de las investigaciones.

Las condenas, correspondientes a los delitos de organización criminal, nueve asesinatos, ocho homicidios calificados en grado de tentativa, tenencia ilegal de armas, entre otros ilícitos graves, fueron anunciadas en las audiencias de adelanto de fallo realizadas los días 15 y 29 de diciembre de 2025, por el Juzgado Penal Colegiado Transitorio de Ica.

Las condenas de 30 años y 8 meses de prisión fueron impuestas a Jorge Miguel Guerra Mendiola (líder de la organización criminal) y 8 integrantes, Cesar Contreras Herrera, Sydartha Harry Gutiérrez Bautista, Natali Maricela Mendiela, Thaly Jhojaira Jayo Jara, Anderson Yornado Vizarreta Chipana, Pierre Elvis Jara Robles, Omar David Coello Pillaca y Miguel Angel Quispe Aybar.

Así mismo recibieron condenas de 16 años y 8 meses de prisión Justo Armando Viera Garrido, Edgar Vidal Ramos Quispe, Angel Buitrón Fuentes y Máximo Abdón Vargas Tanta.

De igual modo fueron condenados a penas que oscilan entre 23 años y 24 años de prisión, Carlos Richard Ríos Quispe, David Kenji Guía Guía, Carlos Feria Huayhuas, Ulises Huamán Alcázar, Erika Yasmin Lizana Soriano, Milagros del Pilar Palomino Álvarez, Juan Manuel Mucha Huamani, Piero Gian Franco Peralta Pachas y Steven Garay Paucar.

También recibieron sentencia de 26 años y 8 meses de prisión, Surendra Maeda Córdova, Jhonathan Salguero Aquije y Jaime Alonso Satán Coronado.

Además, los sentenciados deberán pagar una reparación civil a favor del Estado y de los familiares de las víctimas, que asciende aproximadamente a S/671,000.00.

