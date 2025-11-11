La Corte Superior de Justicia de Ica ordenó la ejecución efectiva de la pena contra Angello Alexis Flores Huamantinco, quien había sido condenado por conducir en estado de ebriedad y poner en riesgo la seguridad pública, tras incumplir las reglas impuestas en su sentencia suspendida.

Sentencia judicial

El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia, bajo la dirección de la jueza Lucy Juliana Castro Chacaltana, resolvió declarar fundado el pedido de revocatoria presentado por el Ministerio Público.

La sentencia original, emitida el 29 de abril de 2025, imponía una pena privativa de libertad de diez meses y diez días, suspendida durante un año, bajo condiciones como el cumplimiento de reglas de conducta y el pago de una reparación civil de S/ 1,500.

Sin embargo, Flores Huamantinco no cumplió con la obligación de pago dentro del plazo establecido, a pesar de las notificaciones y advertencias previas. Este incumplimiento motivó que el juzgado revocara la suspensión de la condena y ordenara su captura inmediata para garantizar el cumplimiento efectivo de la pena.

“La conducción en estado de ebriedad representa un peligro directo para la vida y la integridad de las personas, motivo por el cual la decisión judicial busca enviar un mensaje claro: quienes infringen la norma y ponen en riesgo a la sociedad enfrentarán consecuencias reales. Expertos en seguridad vial destacan que la conducción bajo efectos del alcohol es una de las principales causas de accidentes graves en el país, y que la aplicación rigurosa de la ley es fundamental para prevenir este tipo de hechos”, indicó la institución judicial.

Este caso también pone de relieve la importancia del cumplimiento de las sentencias judiciales. La pena suspendida funciona como una segunda oportunidad para quienes cumplen las condiciones impuestas, pero si estas no se respetan, la justicia dispone la ejecución de la sanción de manera inmediata.

VIDEO RECOMENDADO