La playa más concurrida de la provincia de Chincha: Las Totoritas, no cuenta con una vía de acceso seguro. Para corregir esta situación el consejero regional Ángel Macazana Ordóñez presentó moción en el pleno, obteniendo la inclusión del balneario en la ruta turística regional y además seguirán las gestiones para la construcción de un intercambio vial para uso de miles de personas que concurren en la temporada de verano.

Intercambio vial

Macazana refirió que el acuerdo de concejo establece en su segundo artículo encargar al ejecutivo del Gobierno Regional de Ica, mediante la Gerencial Regional de Desarrollo Económico, Gerencia Regional de Infraestructura, Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones asuman gestiones y prioricen la evaluación ante Provias Nacional, Ministerio de Transportes y Comunicaciones y demás organizaciones para la ejecución de un intercambio vial para el ingreso a Las Totoritas.

El consejero señala que con la situación actual los visitantes están expuestos al peligro por la falta de acceso adecuado al balneario y que con la construcción del bypass se facilitará el ingreso vehicular, potenciando aún más el turismo. Para lograr el objetivo y crear un polo de desarrollo, Ángel Macazana, solicitó la participación de todos los actores involucrados. En ese sentido, exhortó al municipio de Grocio Prado hacer el perfil para seguir avanzando con el proceso.

