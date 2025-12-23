Con la participación de representantes de entidades públicas, universidades y organizaciones de la sociedad civil, se realizó la tercera y última sesión del 2025 del Consejo Regional de Salud de Ica, espacio en el que se evaluó la situación sanitaria de la región y se definieron lineamientos para el próximo año.

Salud pública

Durante la sesión se presentó el informe de avance de los 43 Comités Distritales de Salud, así como un balance de la situación del dengue en el 2025. Según lo expuesto, este año se registró un mejor manejo de la enfermedad en comparación con periodos anteriores y no se reportaron víctimas mortales.

También se abordaron recomendaciones frente a la nueva variante de la influenza H3N2, así como el plan de trabajo regional orientado a la lucha contra la anemia y la desnutrición crónica, dos de los principales problemas de salud pública que afectan a la población infantil.

Entre los acuerdos adoptados, se estableció que en el 2026 el Consejo Regional de Salud realizará sesiones ordinarias de manera trimestral, además de sesiones extraordinarias cuando la situación lo requiera. Asimismo, se acordó la elaboración de un informe técnico sobre el estado actual de la salud en la región.

Este documento incluirá una exhortación a los gobiernos locales de los 43 distritos para intensificar las campañas y acciones sanitarias contra el dengue, como el recojo de criaderos, la aplicación de ordenanzas municipales y la activación de la cadena presupuestal 0017.

