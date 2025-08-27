La noche del lunes, un trágico suceso conmocionó a la ciudad de Nasca luego de que un hombre perdiera la vida de manera repentina en la primera cuadra de la calle Lima. De acuerdo con los testigos, la víctima ya presentaba malestares desde el día anterior y, al intentar salir de su vivienda, se desplomó súbitamente en la vía pública.

Muerte repentina

El fallecido fue identificado como José Eduardo Valverde Morán, ingeniero de profesión, ampliamente reconocido en la ciudad por su labor empresarial como propietario de la Agropecuaria “Valverde”, ubicada en la misma calle Lima. La noticia no tardó en difundirse en redes sociales, donde allegados expresaron mensajes de pesar y reconocimiento a la trayectoria de Valverde.

Los restos del ingeniero Valverde vienen siendo velados en su domicilio, ubicado en la urbanización San Isidro, en la ciudad de Ica, a la espalda de la oficina de la Reniec. Familiares, amigos y conocidos se han reunido para rendirle homenaje póstumo y acompañar en este difícil momento a sus seres queridos.

