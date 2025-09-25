La Contraloría General de la República alertó a la Dirección Regional de Salud que las dos ambulancias urbanas valorizadas en S/749 380, que entregó el 2023 al Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca y al Hospital de Apoyo de Palpa, no se han puesto en operatividad hasta el momento por falta de personal y de presupuesto para implementar el servicio de atención prehospitalaria del sistema móvil de urgencias, conocido como SAMU, pese la elevada demanda de emergencias en tales provincias.

Sin placa ni SOAT

En el Informe de Visita de Control N° 010-2025-OCI/0659-SVC, (periodo de evaluación del 25 de agosto al 9 de setiembre de 2025) se señala que la dirección del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola se comprometió a implementar el transporte asistido de pacientes por vía terrestre ni bien recibiera la ambulancia, pero desde que se concretó la entrega, no tiene placa de rodaje, ha sido utilizada solo tres veces y varios de sus insumos médicos (filtros antibacterianos, mascarillas y tubos de conexión) se han vencido. Además, el nosocomio no asignó personal médico y conductor y no posee presupuesto para el servicio de SAMU.

Similar es el panorama en el Hospital de Apoyo de Palpa, cuya ambulancia recibida, de placa de rodaje EUI-166, no tiene Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente y aparte de que se encuentra inmovilizada en el garaje del nosocomio, ha sufrido la pérdida de ciertos accesorios, tales como juegos de llaves para mecánica, y sus extintores presentan la carga vencida.

Vale indicar que este establecimiento de salud realizó 89 atenciones de emergencia por accidente hasta julio del presente año; en tanto que el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola hizo más de 204 traslados de pacientes a otros nosocomios con la única ambulancia operativa que posee.

