Una obra clave para dotar de agua potable y alcantarillado al anexo Huirpina, en el distrito de Chavín (provincia de Chincha), está lejos de estar terminada, pese a que el plazo oficial de ejecución ya venció el pasado 28 de agosto. Así lo alertó la Contraloría General de la República, que evidenció una larga lista de trabajos inconclusos y serias deficiencias en la obra valorizada en más de S/ 2.2 millones.

Serie de observaciones

El informe de orientación de oficio N.° 009-2025-OCI/0405-SOO, que abarca el periodo del 29 de agosto al 9 de septiembre de 2025, revela un preocupante panorama: letrinas sin accesorios, pozos de filtración incompletos, lavaderos sin grifería, cajas de desagüe sin tapas, y lo más alarmante, seis biodigestores y 20 cajas de lodo que ni siquiera han sido construidos. La inversión total de la obra asciende a 2 millones 242 mil 672 soles y que su fecha de culminación era el 28 de agosto pasado.

En el sistema de agua potable también hay fallas evidentes. La tubería de conducción está expuesta y desconectada de las cámaras de captación; el reservorio no cuenta con su equipamiento hidráulico ni con la caseta de bombeo instalada.

La comisión de control también constató la ausencia del personal clave del contratista y del equipo de supervisión, lo cual compromete aún más la ejecución técnica de la obra. A ello se suma el inadecuado almacenamiento de materiales, con bolsas de cemento, tuberías, madera, puertas, cajas termoplásticas y varillas de acero expuestas a la intemperie y sin protección adecuada.

Durante la vista de inspección, se advirtió inadecuadas condiciones de almacenamiento de los materiales de construcción en el área exterior de la caseta, oficina, almacén y guardianía, que vienen siendo utilizados en la ejecución de la obra como bolsas de cemento apiladas en columnas de hasta 12 unidades, tuberías de PVC de diámetros de ½ y 2 pulgadas, madera, puertas metálicas, platinas, acero, cajas termoplástica, todos estos materiales sobre el suelo, expuestos a la intemperie y sin protección.

Asimismo en la plaza principal del anexo Huirpina, se observó apilamiento de ladrillos y en otros sectores del anexo, se encontraron paquetes de tuberías de PVC de 2″, cajas de concreto, prefabricado para registro de desagüe, expuestos y sin protección”, se alerta en el informe.

En la misma línea, se verificó que no se ejecutó la partida de baños portátiles, la falta de señalización y de pases de seguridad peatonal, así como la presencia de residuos de construcción en toda la extensión de la obra y tanto herramientas como equipos abandonados.

El resultado de este informe de orientación de oficio fue comunicado a la Municipalidad Distrital de Chavín para que adopte las medidas correspondientes.

