La Contraloría General de la República (CGR) promovió acciones de control y coordinación orientadas a la reactivación de la obra de mejoramiento del canal de irrigación Pampa de Ñoco, en la provincia de Chincha, proyecto valorizado en más de S/ 6.2 millones que permanece paralizado desde el año 2017.

Proyecto estancado

De acuerdo con información oficial, la culminación y puesta en funcionamiento del canal beneficiaría directamente a 9,911 agricultores de los distritos de Chincha Alta, Pueblo Nuevo y Grocio Prado. La obra permitiría optimizar el acceso al recurso hídrico, mejorar la eficiencia del riego y fortalecer la producción agrícola, principal actividad económica de amplios sectores de la provincia de Chincha.

Según el Informe de Control Preventivo n.° 25947-2025-CG/GRIC-SCP, el proyecto se inició el 2 de octubre de 2015 y tenía un plazo de ejecución de 120 días calendario. Sin embargo, diversos factores impidieron su culminación dentro del tiempo establecido, prolongando su ejecución por varios años sin resultados concretos para la población beneficiaria.

El documento detalla que el uso continuo del canal por parte de los agricultores durante la ejecución de la obra, así como conflictos con dirigentes de construcción civil, generaron sucesivas ampliaciones de plazo. Finalmente, en el año 2017, el proyecto quedó paralizado con un avance físico acumulado de apenas 27.71 %, dejando inconclusa gran parte de la infraestructura prevista.

La Contraloría advirtió que, si bien el Gobierno Regional de Ica viene elaborando un expediente técnico de saldo de obra, este proceso se desarrolla sin un diagnóstico integral y actualizado de lo ya ejecutado. Esta situación representa un riesgo significativo, ya que podría ocasionar nuevos retrasos, mayores costos y deficiencias técnicas al momento de reiniciar los trabajos.

Ante este escenario, la comisión de control de la CGR promovió la instalación de una mesa de coordinación entre funcionarios regionales, beneficiarios del proyecto y representantes de la entidad ejecutora. En dicho espacio se logró el compromiso de elaborar un informe formal del estado situacional de la obra, el cual será incorporado al expediente técnico como sustento técnico, legal y presupuestal.

Entre los principales acuerdos alcanzados, se estableció que el expediente técnico deberá considerar la condición real del canal construido. Esto incluye deficiencias detectadas, como la falta de relleno asfáltico en determinados tramos y la presencia de interferencias, entre ellas postes de tendido eléctrico ubicados peligrosamente al borde de la infraestructura.

Asimismo, la Contraloría exigió que los costos pendientes de ejecución sean debidamente sustentados mediante cotizaciones y documentación técnica que respalde cada partida y subpartida del proyecto. Esta medida busca evitar sobrecostos y garantizar un uso eficiente y transparente de los recursos públicos destinados a la reactivación de la obra.

Como parte de las acciones preventivas, se acordó conformar un comité de gestión operativa integrado por funcionarios del Gobierno Regional de Ica, representantes de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chincha, la Comisión de Usuarios del Subsector Pampa de Ñoco, el contratista y la supervisión. Este comité se reunirá de manera quincenal para coordinar el uso del agua y asegurar que el canal permanezca libre durante el reinicio de las obras.

Finalmente, se estableció que el reinicio del proyecto estaría previsto entre los meses de junio y setiembre de 2026, periodo en el que se coordinará con la Policía Nacional y se impulsarán mesas de diálogo para prevenir conflictos sociales. La Contraloría informó que continuará con el seguimiento permanente a este proyecto, a fin de verificar el cumplimiento de los compromisos asumidos y garantizar que la obra se concrete en beneficio de miles de agricultores de Chincha.

