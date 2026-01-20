Al inicio de una nueva semana, personal de Limpieza Pública de la Municipalidad Provincial de Ica continuó con las labores de limpieza y recuperación del área del Coliseo Municipal, como parte de los trabajos previos para la construcción de una moderna infraestructura deportiva.

Proyecto paralizado

El gerente general de la Municipalidad Provincial de Ica, Luis Vásquez, informó que actualmente se viene desarrollando un proceso de demolición de antiguas tiendas que ya han sido recuperadas por la comuna, con el objetivo de liberar el terreno y permitir el inicio de la obra. No obstante, precisó que tres posesionarios aún se resisten a abandonar los espacios, situación que viene afectando directamente el avance del proyecto.

Según explicó el funcionario, esta resistencia está perjudicando los informes previos favorables de la Contraloría General de la República y, en consecuencia, paraliza una inversión superior a los 40 millones de soles, que se ejecutaría bajo la modalidad de Obras por Impuestos. “Esta demora no solo afecta a la municipalidad, sino a toda la comunidad de Ica”, señaló.

Vásquez indicó que los ocupantes han presentado recursos en la vía judicial, actualmente en proceso cautelar, lo que ha generado dilaciones adicionales. Pese a ello, sostuvo que administrativamente la municipalidad ya procedió con el cierre de las tiendas, aunque los posesionarios continúan mostrando una actitud renuente al retiro.

El gerente municipal advirtió que, de mantenerse esta situación, el principal perjuicio será para los iqueños, que continúa sin contar con una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades deportivas y culturales. “Tenemos un espacio abandonado que podría estar al servicio de los deportistas y de la cultura iqueña”, afirmó, descartando además que exista abuso de autoridad por parte de los funcionarios.

En la misma línea, José Luis Escate, regidor de la comuna provincial señaló que uno o dos ciudadanos no pueden frenar una obra de impacto provincial, recordando que el predio pertenece legalmente a la Municipalidad Provincial de Ica y se encuentra inscrito en Registros Públicos. Añadió que la Contraloría ha sido clara en exigir que el terreno esté completamente saneado y libre para su entrega a la empresa ejecutora.

Finalmente, las autoridades exhortaron nuevamente a los posesionarios a retirarse de manera voluntaria, advirtiendo que su permanencia continúa retrasando una obra considerada emblemática para la ciudad. Mientras tanto, la municipalidad mantiene las acciones de limpieza y demolición parcial, a la espera de una definición judicial que permita destrabar definitivamente el inicio del nuevo Coliseo Municipal de Ica.

