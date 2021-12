Alrededor de 60 mil estudiantes egresados del nivel secundario en los últimos años en la región Ica, se encuentran a la espera de poder postular a una vacante y no se vean truncados en sus aspiraciones futuras, ante la suspensión de los últimos exámenes de admisión por la denegación del licenciamiento institucional a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Unica).

Posición del Sutep

Ante ello el secretario regional del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) en Ica, Víctor Morales, precisó que ya han trascurrido los 45 días desde las observaciones emitidas por los funcionarios de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), siendo así que estas ya deberían estar subsanadas, para que la primera casa de estudios logré el licenciamiento.

“Estamos aquí preocupados por la educación de la juventud en Ica, sabemos que Sunedu verificará si las observaciones que plantearon hace 45 días ya se subsanaron, y esperamos que así sea, que no haya pretexto, como el tener errores ortográficos o no haber codificado alguna documentación. Es urgente que se convoque inmediatamente a examen de admisión, ya que si la universidad no logra el licenciamiento la reacción del pueblo va a ser radical”, declaró.

Manifestación pacífica el miércoles 15

Por su parte Julia Benites Huamaní, secretaria general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga en Ica (Sutunica), convocó a una manifestación pacífica para el día de mañana miércoles 15 a las 9 de la mañana en el frontis de la universidad. Señaló que ante la llegada en alrededor de 19 funcionarios del Sunedu, quienes verificarán los talleres y equipos técnicos de la UNICA, es importante que se escuche el pedido de la población quienes invocan se emita la licencia institucional.

“Vamos a luchar por el licenciamiento, por eso el miércoles 15 realizaremos un plantón en el frontis de la UNICA. Indicaron que son 24 observaciones y más del 70 % ya han sido levantadas. Asimismo, sabemos que han extendido 2 años más a las universidades no licenciadas, y durante esos años nuestros jóvenes se quedarán sin examen de admisión”, enfatizó.

Argumentó que en la medida de lucha participarán diferentes gremios sindicales, con la finalidad de tener un objetivo satisfactorio en beneficio de la comunidad estudiantil.