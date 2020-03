Escrito por Harold Aldoradín Ortiz

Pasado el mediodía hoy, los rumores de un caso sospechoso de coronovirus en la región, fueron confirmadas por la Dirección Regional de Salud de Ica y el gobernador regional, Javier Gallegos Barrientos junto a los titulares de los hospitales de la región, sostuvieron una reunión de emergencia.

Según el escueto comunicado, ayer “acudió al Hospital Santa María del Socorro, una paciente de 47 de años, con el nexo epidemiológico de haber viajado a España e Italia retornado al Perú el 26 de febrero, presentando fiebre y dolor de garganta”.

La paciente presentaba algunos síntomas de la enfermedad que se “activó el protocolo de atención de pacientes con probable caso de coronavirus, realizando la evaluación médica”.

Se tomó la muestra de hisopado faríngeo y nasal, los mismos que han sido remitidas al Instituto Nacional de Salud, para su análisis. La paciente actualmente se encuentra estable, aislada en su domicilio con todas las medidas de bioseguridad, siendo evaluada permanente por personal de salud.El primer caso sospechoso de coronavirus en el Hospital Santa María del Socorro ha generado pánico no solo en la población, sino también entre los médicos del área de emergencia, consultorios y hospitalización.

En un grupo de conversación, han señalado que el nosocomio no está implementado de forma adecuada para la protección del usuario interno. No hay mascarillas para el personal de salud, no hay alcohol en los tópicos de emergencia.

Además, en los ambientes donde se encuentran los pacientes con dengue, hay zancudos y mosquitos. Alguno de los paciente con este mal, están fuera del mosquitero esperando los resultados.

SUSPENDIDO

Gallegos Barrientos puso paños fríos al comunicado y señaló que no hay ningún caso confirmado del coronavirus y exhortó a la población estar en calma y proseguir con sus actividades diarias.

Comentó que por el bien de la salud de la población se decidió suspender toda actividad pública con asistencia masiva de personas; entre ellos el Festival Internacional de la Vendimia Iqueña (FIVI 2020) que iniciaba ayer con el tradicional pasacalle.

Los regidores provinciales estaban uniformados de blanco para participar cuando la alcaldesa provincial, Emma Mejía los convocó a una reunión de emergencia para suspender toda las actividades de la vendimia.Gallegos informó que se está acondicionando un área en el Hospital Regional para atender a los pacientes portadores del coronavirus y adelantó que tendrán un mayor control a los turistas que llegan a Pisco, Marcona y terminales terrestres.

