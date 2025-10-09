Los hombres y mujeres de la cuadrilla Divina Misericordia, creada el 30 de marzo de 2013 por primera vez en su historia, tuvieron la tarea de realizar la tradicional bajada del Señor Crucificado de Chincha. Al término de la santa misa todos los integrantes sumaron esfuerzo para conducir la sagrada imagen hasta el altar mayor, un evento lleno de fervor religioso presenciado por decenas de devotos.

Tradicional bajada

Cristian Quispe Valenzuela, presidente de la cuadrilla, mencionó que se prepararon durante un mes para realizar este acto. “Gracias a Dios este año nos ha tocado la bendición de poder tener en nuestras manos la bajada del Señor”, dijo.

Los devotos acompañaron la tradicional bajada y hasta las 6 de la tarde de ayer se permitió el ingreso de cientos de personas para venerar al patrón religioso del pueblo de Chincha. Y este 19 de octubre iniciará la procesión por diversas calles de la ciudad.

Para el recorrido procesional también estarán presentes los 70 integrantes de la cuadrilla Divina Misericordia para llevar el anda con la imagen del cristo Crucificado. “Invitamos a toda la feligresía que acompañe en este acto de fe que celebramos todos los chinchanos”, refirió.

