La presencia de actividades mineras informales e ilegales en Nasca y Palpa genera preocupación por las posibles consecuencias sobre los territorios que albergan importantes bienes patrimoniales. Al respecto, el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Ica, Luis Mendoza Urcia, advirtió que las labores de extracción de minerales dentro de espacios arqueológicos constituyen una grave amenaza para su conservación y no pueden desarrollarse al margen de las disposiciones de protección vigentes.

Alerta en Nasca

El funcionario explicó que su institución ha mantenido comunicación con la Dirección Regional de Energía y Minas (DREM) de Ica para abordar esta problemática. Sin embargo, señaló que, de acuerdo con la información recibida, dicha dependencia habría dejado de realizar determinadas funciones relacionadas con las autorizaciones, concentrándose actualmente en labores de fiscalización.

Mendoza Urcia fue enfático al referirse a las actividades extractivas que se desarrollan dentro de la poligonal de las Líneas y Geoglifos de Nasca. Indicó que realizar minería en estos espacios, configura una actividad ilegal, debido a que se trata de territorios que forman parte de los bienes patrimoniales protegidos.

“Nosotros no somos los que autorizamos. Nosotros somos los que preservamos esos espacios que son sitios arqueológicos, que le pertenecen a la humanidad y le pertenecen al Perú”, manifestó el director, al precisar que la competencia de Cultura es defender estos territorios y alertar sobre cualquier intervención que pueda comprometer su integridad.

Cabe señalar que durante octubre la DDC Ica participó en diferentes intervenciones en Nasca. Una de ellas se realizó el miércoles 14 de octubre en Cerro Copara, junto al Ministerio Público y la Policía Ambiental, donde se detectaron cuatro bocaminas, estructuras rústicas utilizadas como habitaciones y cocina, además de maquinaria y equipos mineros. También se identificó a seis personas que manifestaron trabajar para la actividad extractiva. Las labores verificadas estaban fuera del Área de Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nasca.

De igual manera, en el sector Cabeza de Cura, distrito de Vista Alegre, se efectuó una inspección ocular tras advertirse una presunta afectación al área de reserva arqueológica. En el lugar se identificó acumulación de rocas, alteración del terreno y huellas de maquinaria pesada, por lo que el personal de Cultura exhortó a no continuar con los trabajos sin contar con una autorización vigente.

Recientemente, esta semana, ante una alerta sobre presuntas actividades mineras, el equipo técnico y legal del Área de Defensa del Patrimonio de la DDC Ica realizó una inspección en el sector Carahuarco I (El Ingenio), área colindante con el sitio arqueológico Palmar Alto.

Durante la diligencia se constató la apertura de una trocha carrozable de aproximadamente 350 metros con corte de cerro y la presencia de maquinaria pesada (excavadora) en la parte alta, trabajos que habían sido paralizados por los pobladores en defensa del patrimonio.

Asimismo, se levantó el acta correspondiente tras escuchar el descargo del representante del proyecto minero, quien alegó contar con un Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) vigente.

EL DATO: La extracción de minerales puede ocasionar alteraciones irreversibles del terreno y afectar espacios de valor histórico y arqueológico.

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