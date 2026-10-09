Decenas de personas llegaron este jueves 8 de octubre a la parroquia San Francisco de Asís, en la provincia de Ica, acompañadas de sus mascotas para participar en la tradicional bendición de los animales, una actividad religiosa que reunió a familias y feligreses en honor al santo reconocido por su vínculo con la naturaleza y su mensaje de respeto hacia todos los seres vivos.

Compromiso con los animales

La jornada contempló una misa central a las 11:00 de la mañana, seguida de la bendición de los animales al mediodía. Los asistentes llevaron principalmente perros, aunque la invitación también comprendió a otras mascotas, como aves y peces, en una ceremonia que buscó destacar la importancia de brindarles cuidado y un trato responsable.

Durante la actividad, representantes de la parroquia recordaron que San Francisco de Asís consideraba a los animales y a los demás elementos de la creación como parte de una misma obra divina. Bajo esa reflexión, se invitó a los presentes a valorar la compañía de sus mascotas y asumir el compromiso de protegerlas, evitando el maltrato, el abandono y cualquier forma de sufrimiento innecesario.

En el mensaje dirigido a los asistentes, se explicó que la bendición constituye un acto religioso de agradecimiento por la vida de los animales y una oportunidad para reflexionar sobre la responsabilidad que implica tenerlos bajo cuidado. Asimismo, se recordó que estos seres vivos requieren atención, respeto y condiciones adecuadas para su bienestar.

La ceremonia también incluyó oraciones por los animales abandonados, heridos, enfermos y maltratados, así como por las personas que trabajan en su protección. Durante las peticiones, se hizo referencia a los animales que cumplen labores de servicio, acompañan a personas con discapacidad o colaboran con equipos policiales y de rescate, destacando la necesidad de evitar su explotación.

La actividad se desarrolló en un ambiente de recogimiento y participación familiar. Los propietarios acompañaron a sus mascotas durante el acto, en el que se utilizó agua bendecida y se elevaron plegarias para pedir protección y bienestar para los animales.

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