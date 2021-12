Decomisan litros de “Chicha canera” y otras especies en requisa en penal Chincha

En un operativo inopinado en los alerones A y B del pabellón 4 del Penal de Chincha se encontró especies no permitidas. De acuerdo con la información oficial se decomisó 90 litros de líquido fermentado o también denominado “Chicha canera”, además de insumos para la elaboración de esta bebida, y otras especies que se habían filtrado al interior de este recinto del Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

La intervención estuvo a cargo de la Oficina de Asuntos Internos del INPE, y las direcciones generales de Seguridad, Tratamiento y Registro Penitenciario. El resultado fue el decomiso de la chicha, además de 100 cajetillas de cigarros de 10 unidades, 83 cajetillas por 20 unidades de cigarros, galones de thinner, ácido muriático, pintura en aerosol y más especies.

En esta diligencia participaron 46 agentes penitenciarios de la región Lima integrantes del Grupo de Operaciones Especiales y 14 de Huancayo, quienes revisaron al detalle cada espacio de la cocina, tópico, educación, trabajo, salud, seguridad y otros ambientes usados para esconder los objetos antes señalados. No obstante, no se ha revelado quienes permitieron que estas cosas ingresen al penal y es que las visitas estuvieron suspendidas y en la reanudación no se permite más objetos que los de bioseguridad.