El alcalde de la provincia de Chincha, César Carranza, fue víctima de un violento asalto durante la celebración de Año Nuevo en un condominio del distrito de Alto Larán en el que se encontraba celebrando junto a su familia la llegada del 2024.

Un grupo de delincuentes armados ingresó al lugar, reduciendo a los presentes. Al intentar escapar del condominio, fue avistado por uno de los asaltantes, quien disparó dos veces contra su camioneta, según manifestó la autoridad provincial a la Policía Nacional.

“ A uno de mis hermanos lo estaban golpeando, a mi cuñado lo estaban arrinconando. Mis hermanos y los niños estábamos en la reunión de fin de año. A la hora que he arrancado el auto y he empezado a retroceder, una de las balas me ha entrado por el brazo. Fue de entrada y de salida, felizmente, y otro ha caído en el teléfono. He llegado hasta el portón de salida del condominio, y como estaba cerrado, he regresado ”, indicó para RPP.

Resguardo en el hospital

Tras el ataque, el alcalde se comunicó con Serenazgo de la Municipalidad de Chincha, alertando a la Policía Nacional. La autoridad edil fue derivada al Hospital San José de Chincha, donde actualmente está siendo custodiado.

La Policía, a través de su unidad de Criminalística, se trasladó al lugar del incidente para recopilar información y reunir indicios que permitan dar con los asaltantes. Las investigaciones están en marcha para esclarecer los detalles de este violento suceso.