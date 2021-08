Una familia denunció que su casa fue asaltada por delincuentes que ingresaron aprovechando que no había nadie en el interior, logrando robar más de 20 mil soles entre dinero y productos. El hecho ocurrió el ultimo 19 de agosto en Urb. Santa María O-160 (Ica).

Robo en los ambientes de la vivienda

Una de las víctimas quien se mantiene en el anonimato por diversas amenazas, indicó que el hecho se produjo pasada las 9:00 p. m. cuando salió a cenar, pero cuando retorno encontró la puerta del patio con la luna rota. Los malhechores lograron robar televisores, play station, equipos de sonido, una laptop y 10 mil soles de ahorro, todo lo robado suma 22 mil soles.

“Solo salí a cenar y demoré menos de una hora, en ese transcurso se han llevado dos televisores de 55 y 35 pulgadas, laptop, equipos de sonido, mi play station 5 que recién lo compré, relojes y mis ahorros de años de trabajo, ingresaron a mi sala y a un dormitorio, inicie las investigaciones por mi propia cuenta y he logrado identificar a uno de los ladrones a quien he encarado y me ha amenazado”, declaró.

El joven indicó que pese a mostrar las cámaras de seguridad y la placa de la mototaxi donde se llevaron los productos, así como la identificación de uno de los responsables con el alias de “Tati”. La investigación policial avanza lenta, por lo que pide celeridad para determinar a los responsables.