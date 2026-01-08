Un camión cisterna que transportaba un químico altamente peligroso se vio involucrado en un accidente la mañana del martes 7 de enero en el peaje de Nasca, lo que ocasionó el derrame de ácido sobre la vía y la interrupción del tránsito en la zona.

Peligro en la zona

El hecho ocurrió alrededor de las 9:00 a. m., cuando la unidad impactó contra la baranda del peaje, provocando la fuga del producto químico. De acuerdo con información preliminar, se trataría de ácido sulfúrico, cuyo contacto representa un alto riesgo para la salud.

La cisterna, que según los primeros reportes sería de origen chileno, permaneció estacionada a un costado de la carretera Panamericana Sur mientras se realizaban las labores de emergencia.

Hasta el lugar llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos de Nasca y Marcona, quienes ejecutaron trabajos de control y limpieza para evitar mayores riesgos a la población y restablecer la seguridad en la vía.

Ante esta situación, el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola de Nasca activó su protocolo de alerta, manteniendo al personal del área de emergencias en disponibilidad ante la posible atención de personas afectadas, mientras se coordinan acciones con las autoridades y los equipos de primera respuesta.

“Ante la emergencia generada por el derrame de ácido sulfúrico ocurrido en el peaje de Nasca, la Dirección Ejecutiva del Hospital Ricardo Cruzado Rivarola, comunica al personal de salud del Servicio de Emergencia que deberá mantenerse en alerta y a disposición, con el fin de brindar una atención inmediata y oportuna frente a cualquier consecuencia de este suceso. El Hospital Ricardo Cruzado Rivarola se mantiene en alerta permanente, realizando coordinaciones con las autoridades competentes y los organismos de primera respuesta, a fin de salvaguardar la integridad de la población y contribuir de manera efectiva al control de la emergencia”, señaló el Hospital Ricardo Cruzado Rivarola.

