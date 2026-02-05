La crecida del río Pisco viene causando severos daños en el valle agrícola, dejando pérdidas económicas que ya superarían los 70 mil soles, además de arrasar al menos 10 hectáreas de cultivos de maíz en los sectores de Manrique y Cóndor distrito de Independencia.

Esta emergencia se produce luego de que el caudal alcanzara el umbral de alerta roja, registrando un pico máximo de 335.38 metros cúbicos por segundo, provocando desbordes e inundaciones que afectan directamente a decenas de familias y productores de la zona.

Alerta roja

Según el monitoreo realizado durante la madrugada, el río Pisco presentó un incremento sostenido de su caudal hasta alcanzar los 335.38 m³/s, superando ampliamente el nivel crítico establecido.

Esta situación activó los sistemas de prevención de riesgos y desastres ante la amenaza latente de nuevos desbordes en distintos puntos de la provincia, mientras las aguas avanzaban sobre campos de cultivo y áreas vulnerables del valle pisqueño.

La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco informó que, más de 800 hectáreas están en latente peligro ante un siguiente desborde del rio Pisco. Además de los daños agrícolas, las bocatomas de Cóndor, Manrique y Murga Casaconcha han quedado completamente destruidas, agravando el panorama para los agricultores. La información fue dada a conocer tras un recorrido de evaluación en el valle, donde también se identificaron varios puntos críticos que continúan expuestos al avance del caudal.

Ante este escenario, la Junta de Usuarios realizó un llamado urgente a las municipalidades distritales y provinciales, así como al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), solicitando el apoyo inmediato con maquinaria pesada para trabajos de encauzamiento, defensa ribereña y protección de las zonas afectadas.

