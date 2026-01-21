La falta de un muro de contención en el sector El Palto, distrito de Independencia, viene generando gran preocupación entre los agricultores de la zona ante el imparable crecimiento del caudal del río Pisco. La fuerza del agua ya ha comenzado a afectar los canales de riego que abastecen a los sectores del El Palto, La Isla y Cóndor, poniendo en peligro la actividad agrícola y el sustento de decenas de familias dedicadas al campo.

Daño a cultivos

Juan Manero, agricultor del sector El Palto, señaló en declaraciones que la erosión del terreno se ha intensificado debido a la ausencia de una adecuada defensa ribereña. “El río sigue creciendo y no tenemos un muro de contención que nos proteja. Los canales de riego ya están dañados y el agua está ingresando a las parcelas”, manifestó, advirtiendo que al menos cuatro hectáreas de cultivo de algodón ya habrían resultado afectadas.

Según las evaluaciones realizadas por los propios productores, alrededor de 780 hectáreas de terrenos agrícolas se encuentran en alto riesgo ante un eventual desborde del río Pisco. Entre los cultivos que podrían verse seriamente perjudicados figuran el maíz, los espárragos, la palta y el algodón, productos que sostienen la economía agrícola de la provincia de Pisco y zonas aledañas.

La situación se torna aún más crítica con el informe de la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco – Clase C, que reportó que en la estación Letrayoc–Humay el nivel más alto del río se registró a las 2:00 de la madrugada el último fin de semana, cuando el caudal alcanzó los 382.69 m3 por segundo, considerado el más elevado de la temporada hasta el momento

Ante este panorama, los agricultores reiteraron su pedido de intervención inmediata por parte de las autoridades, solicitando el uso de maquinaria pesada para enrocar la ribera y construir un muro de contención que permita proteger los canales de riego y las áreas de cultivo.

VIDEO RECOMENDADO