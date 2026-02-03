El río Pisco registró durante la madrugada de ayer un fuerte incremento de su caudal, alcanzando el umbral de alerta roja y un valor máximo de 335.38 metros cúbicos por segundo, situación que ha activado los sistemas de prevención de riesgos y desastres ante la amenaza de posibles desbordes en diversos puntos de la provincia.

Alerta roja

Según el reporte hidrológico del SENAMHI, elaborado a las 06:12 de la mañana en la estación de aforo Letrayoc (Humay), el comportamiento del caudal fue variable a lo largo de la madrugada. A la medianoche del 2 de enero se registró un caudal de 258.77 m³/s, el cual descendió ligeramente en las horas siguientes; sin embargo, entre las 03:00 y 04:00 a.m. se produjo un incremento sostenido que elevó el caudal hasta su pico máximo de 335.38 m³/s, superando ampliamente el umbral de alerta roja.

Esta información fue comunicada también por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco – Clase C, entidad que advirtió la existencia de varios puntos críticos vulnerables, algunos de los cuales ya presentan desbordes que vienen afectando áreas agrícolas y generando un escenario de riesgo para la población asentada en las zonas ribereñas. Debido a la extensión y lejanía de algunos sectores del valle de Pisco, se indicó que en los próximos días se conocerá con mayor precisión el alcance de las afectaciones.

Ante este panorama, la Junta de Usuarios realizó un llamado urgente a las municipalidades distritales y provinciales, así como al Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), solicitando apoyo inmediato con maquinaria pesada para labores de encauzamiento, defensa ribereña y protección de las áreas vulnerables.

Las zonas potencialmente afectadas por la crecida del río incluyen los centros poblados de La Quinga Chica, Chunchanga, La Llama, Huaya Chica, Pariahuana Alto, Pariahuana Bajo, Chanchamayo, Casa Blanca y Letrayoc. INDECI recomendó a la población evitar cualquier actividad cercana al río, mantenerse alejados de las riberas y permanecer atentos a la información oficial emitida por las autoridades competentes.

