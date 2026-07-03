La Contraloría General de la República (CGR) detectó perjuicio económico por S/ 145 635 en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) de Ica como consecuencia del abono por escolaridad equivalente a una remuneración íntegra a funcionarios y servidores del régimen laboral del Decreto Legislativo N° 728, cuando la normativa vigente señalaba que como máximo se le debe depositar S/ 400.

Festín con bonos

Según el Informe de Control Específico n.° 014-2026-2-0406-SCE, cuyo periodo de evaluación abarcó del 1 de enero de 2021 al 31 de enero de 2024, señala que la entidad sustentó el pago en exceso a través de una resolución de gerencia emitida en el año 2008 que sustenta una supuesta costumbre laboral y que, además, la entidad no está sujeta a normas de austeridad. Sin embargo, dichos fundamentos carecen de validez jurídica para autorizar beneficios económicos superiores a los límites legales establecidos.

La normativa presupuestal vigente para los años evaluados estableció de manera expresa que la bonificación por escolaridad debe otorgarse hasta por un máximo de S/ 400 y que cualquier incremento solo puede aprobarse mediante una norma con rango de ley o decreto supremo refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, lo cual no ocurrió en este caso.

Asimismo, se evidenció que el SAT Ica está sujeto a las reglas de control del gasto público y que no contaba con dispositivo legal que justificara el pago de montos superiores. Pese a ello, sus funcionarios tramitaron modificaciones presupuestarias, certificaciones de crédito y planillas que permitieron efectuar desembolsos irregulares.

En este caso, se ha identificado a 10 personas con presunta responsabilidad administrativa y civil, entre ellos Luis Moisés Mora Portal y Patricia Codarlupo Dávalos, quienes se desempeñaban como gerentes del SAT en el periodo del informe de control.

El informe de control específico fue remitido al actual gerente del SAT Ica, José Tatate Aguado, para el deslinde de responsabilidades correspondientes, así como a la Procuraduría Pública de la Contraloría General de la República, a fin de que inicie las acciones legales pertinentes.

La ciudadanía puede consultar este informe y otros resultados de servicios de control a través del Buscador de Informes de Control en el portal institucional www.gob.pe/contraloria.

EL DATO: Bonos fueron para cajeros, asesoría jurídica, tesorería, auxiliar coactivo, jefe de OCI, imagen institucional, notificador y otros.

-Hasta 5 mil soles de bono por escolaridad cobró el gerente del SAT, otros entre S/1350, S/3000.

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